موجة من البرودة القارسة بدءا من مساء اليوم

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من المتوقع أن تضرب البلاد موجة من البرودة القارسة يصحبها هبوب الرياح بدءا من مساء اليوم.توقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن تشهد البلاد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة اليوم بحيث تبلغ عظمى درجات الحرارة في سيول درجتين مئويتين فوق الصفر ثم تنخفض درجات الحرارة انخفاضا كبيرا.ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة صباح عيد الكريسماس انخفاضا كبيرا لتبلغ حوالي 15 درجة مئوية تحت الصفر، بما في ذلك 14 درجة مئوية تحت الصفر في سيول، لتعاني البلاد من الموجة الأشد برودة خلال موسم الشتاء الحالي. ومن المتوقع أن تستمر هذه البرودة حتى أوائل الأسبوع القادم.من المتوقع أن تسقط كميات من الثلوج أو الأمطار اليوم في شمال شرق مقاطعة كيونغ كي ومقاطعة كانغ وان، ثم تسقط الثلوج في الساحل الغربي في إقليم "هونام" الواقع في جنوب شرق البلاد بعد ظهر الغد السبت.ومن المتوقع أن يبلغ سمك الثلوج المتوقع حتى الغد ما بين 5 و20 سنتمترا في منطقة "يونغ دونغ" في مقاطعة كانغ وان، وما بين 1 و5 سنتيمترات في منطقة شمال الشرق بمقاطعة كيونغ كي، ومنطقة "يونغ صو" بمقاطعة كانغ وان، والساحل الغربي في إقليم "هونام".