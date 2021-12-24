تدشين سفينة شحن في كوريا الشمالية تزن 12 ألف طن

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صرحت بيونغ يانغ بأنها دشَّنَتْ سفية الشحن "جانغ صو صان" التي تزن 12 ألف طن وأقامت حفلا لإطلاقها.أفادت وكالة الأبناء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن السفينة التي تم بناؤها في مصنع "ليونغ نام بيه صوري" غادرت البلاد، مضيفة أن حفل إقلاعها قد أُقيم هناك بالأمس.وحضر الحفل "أو صو يونغ" سكرتير حزب العمل، و"يانغ صونغ هو" نائب رئيس مجلس الوزراء، وكانغ جونغ كوان" وزير النقل البري والبحري إضافة إلى عدد من المهندسين والمسؤولين في المصنع.بهذه المناسبة أرسلت اللجنة المركزية التابعة لحزب العمل الكوري الشمالي خطابَ شكرٍ أكدت فيه على أن بناء هذه السفينة التي تزن أكثر من 10 آلاف طن في مصنع إصلاح السفن يمثل ولادة روح الوفاء الكبير للوطن.كما أشارت إلى أن عملية البناء واجهت كثيرا من الصعوبات، إلا أن العاملين في المصنع الذين يتمتعون بإرادة قوية وغير مقهورة نجحوا في التغلب عليها، الأمر الذي مهد الطريق إلى الاكتفاء الذاتي في مجال العلوم والتكنولوجيا. كما أكدت على أن هذا النجاح سيساعد على تطوير الصناعة البحرية الوطنية.يمكن القول إن حجم السفينة الجديدة يُعَدُّ كبيرا بالمقارنة مع سفينة "وايز هونيست" الكورية الشمالية الكبيرة التي كانت الولايات المتحدة قد صادرتها تحت مزاعم انتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.