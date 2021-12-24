الحكومة الكورية تمنح عفوا خاصا للرئيسة السابقة

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عقدت الحكومة الكورية اجتماعا مؤقتا لمجلس الوزراء صباح اليوم وافقت فيه على مشروع "العفو الخاص بمناسبة حلول السنة الجديدة" بما في ذلك العفو الخاص وإعادة الحقوق للرئيسة السابقة "بارك كون هيه".ومن المتوقع أن يَجري العفو يوم 31 من هذا الشهر.وفيما يتعلق بسبب قراره بالعفو وإعادة الحقوق للرئيسة السابقة، قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إنه يتوجب التقدم نحو عصر جديد بعد التغلب على آلام الماضي، مؤكدا على ضرورة توحيد القوة نحو المستقبل عوضًا على الاستغراق في شؤون الماضي.وشدد على أهمية توحيد الشعب خاصة، مشيرا إلى أنه وضع في حسبانه تدهور صحة الرئيسة السابقة التي أمضت في السجن حوالي 5 سنوات.وقد سبق لها أن سجنت في شهر مارس في عام 2017 بعد عزلها من منصبها بسبب تهم فساد واسعة النطاق وفضيحة استغلال النفوذ. وبعد أن أُدرجت في قائمة المستفيدين من العفو الخاص الخامس منذ انطلاق الحكومة الحالية، تنتهي فترة سجنها بعد مرور حوالي 4 أعوام و9 أشهر.وفي أثناء سجنها أُدخِلت عدة مرات المستشفى بسبب الآلام المزمنة في الكتف وأسفل الظهر. ومنذ يوم 22 من الشهر الماضي ظلت تتردد على مستشفى "سامسونغ سيول".من ناحية أخرى، أُدرجت رئيسة الوزراء السابقة "هان ميونغ صوك" في قائمة المستفيدين من إعادة الحقوق. يشار إلى أن المحكمة العليا كانت قد حكمت عليها بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 883 مليون وون في شهر أغسطس من عام 2015 بتهمة تلقي 900 مليون وون من أموال سياسية غير مشروعة.ولكن لم يدرج الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" في قائمة العفو هذه المرة.