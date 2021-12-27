موجة باردة وثلوج كثيفة تضرب كوريا

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استمرت موجة البرد في السيطرة على الأجواء في كوريا الجنوبية أمس الأحد، مع توقعات بتساقط ثلوج كثيفة في جزيرة جيجو وأجزاء من البلاد.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية، من المتوقع أن تشهد المناطق الجبلية في جزيرة جيجو ثلوجا يزيد ارتفاعها عن 40 سنتيمترا حتى اليوم الاثنين، مع إصدار تحذيرات من تساقط الثلوج بكثافة في جيجو. ومن المتوقع أيضا أن تشهد المناطق الساحلية في مقاطعة جنوب جولا أكثر من 15 سنتيمترا من الثلوج، وأن تشهد المناطق الداخلية في منطقة جولا ومناطق الساحل الغربي لمقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ ما يصل إلى ثمانية سنتيمترات.ومن المتوقع أن تتوقف موجة البرد بدءا من بعد ظهر اليوم الاثنين، مع ارتفاع أقل درجات للحرارة صباح اليوم بما بين درجة وأربع درجات مئوية، مقارنة بما كانت عليه في يوم أمس الأحد.ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في فترة بعد ظهر اليوم بمقدار أربع إلى سبع درجات، لتصل إلى ما بين سالب درجتين وخمس درجات.