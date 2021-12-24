الرئيس مون يؤكد أن تعزيز القدرات الدفاعية ليس فقط لردع تهديدات كوريا الشمالية

Photo : KBS News

أكد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" على أن بلاده بحاجة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية ليس فقط لردع التهديدات الكورية الشمالية، وإنما أيضا للحفاظ على استقلالها الذاتي، حيث إنها تقع بين عدد من القوى العظمى.وقال كبير السكرتير الرئاسي للاتصالات العامة "بارك سو هيون" في منشور على "فيسبوك" أمس الأحد، إن الرئيس مون أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع عقده مع مساعديه في وقت سابق، مشيرا إلى أن هذه التصريحات جاءت عندما كان الرئيس يعلق على مشروع القوات البحرية لتأمين حاملة طائرات خفيفة، بعدما أقر البرلمان الميزانية الخاصة بها مؤخرا.وشدد مون أيضا على أن تعزيز القدرات الدفاعية يرتبط ارتباطا مباشرا باقتصاد البلاد.وقال بارك إن مون شدد على أهمية التعاون الدفاعي مع الدول الأخرى، واشار إلى أنه من المفيد أن تصبح كوريا دولة مُصدرة للأسلحة، حيث تجاوزت صادراتها من الأسلحة حجم وارداتها.