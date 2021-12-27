مرشح الحزب الحاكم يعارض تمديد سن التقاعد ومرشح المعارضة يكشف عن تعهداته للنمو

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أعرب المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية "لي جيه ميونغ"، عن معارضته لتمديد سن التقاعد، ووصف ذلك بأنه "عامل صراع بين الأجيال الأصغر والأكبر سنا". وقال لي خلال ظهوره في برنامج لقناة كي بي إس أمس الأحد، إن تمديد سن التقاعد سيقلل من فرص العمل للشباب، الذين يعانون بالفعل من البطالة. وفيما يتعلق بفرض ضريبة كبيرة على أرباح رأس المال على مالكي المنازل المتعددة، أعرب "لي" عن نيته الثابتة في تأجيل الضرائب الباهظة مؤقتا خلال العام القادم بعد الانتخابات الرئاسية.ومن جانبه قال "يون صوك يول" المرشح الرئاسي لحزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي أمس الأحد إنه سيعمل على خلق وظائف في صناعة التقارب ويعزز الدعم وشبكة الأمان الاجتماعي للفئات الضعيفة على أساس النمو، مع خلق فرص العمل. وكشف يون عن تعهداته الانتخابية بشأن الرفاهية والنمو في تصريحات أدلى بها في مقر الحزب المعارض في سيول. ولتحقيق هذه الخطط، تعهد يون بإنشاء حزام صناعي جديد في المناطق الوسطى من "أوسونغ" و"ديه دوك" و"سيجونغ" و"إيك سان"، مع السعي إلى تحرير الصناعات الجديدة.