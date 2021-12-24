زوجة المرشح الرئاسي للمعارضة تعتذر علنا عن مزاعم تزوير

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اعتذرت زوجة المرشح الرئاسي لحزب "قوة الشعب" المعارض الكبير، "يون صوك يول"، علنا عن مزاعم بأنها زورت أوراق اعتماد خاصة بها.وقدمت "كيم كون هي" اعتذارها يوم أمس الأحد في مؤتمر صحفي متلفز في مقر الحزب في سيول، قائلة إنها قامت بتضخيم اعتماداتها لتبدو جيدة وأن بعض الأشياء تمت كتابتها بشكل غير صحيح. وأقرت "كيم" بأنه لم يكن عليها فعل ذلك، مشيرة إلى أنها تشعر بخجل شديد لما قامت بفعله.وقالت كيم أيضا إنها تشعر بأزمة لأن زوجها أصبح في وضع صعب بسببها، وطالبت الجمهور بعدم سحب دعمهم لـ"يون". وأضافت أنه حتى لو أصبح "يون" رئيسا، فإنها سوف تركز على كونها زوجته بإخلاص.ويذكر أن "كيم" متهمة بتزوير أوراق اعتماد خاصة بها عندما تقدمت لوظيفة في التدريس في الفترة بين عامي 2007 و2013.