مون يعقد غداء مع قادة الأعمال لمناقشة توظيف الشباب

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سيقيم الرئيس "مون جيه إين" مأدبة غداء اليوم الاثنين مع رؤساء مجموعات الشركات الكبرى لمناقشة موضوع توظيف الشباب.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "شين هي هيون" في تصريحات أدلت بها أمس الأحد إن مون سيدعو رؤساء المجموعات الكبرى التي شاركت في مشروع خلق فرص عمل للشباب، حيث يحضر مأدبة الغداء نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ"، ورؤساء كل من "هيون ديه موتور"، و"إس كيه"، و"إل جي"، و"بوسكو" و"كي تي".وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها مون مع لي وريث مجموعة سام سونغ منذ إطلاق سراحه المشروط من السجن في شهر أغسطس الماضي.وقال المكتب الرئاسي إن الاجتماع تم تنظيمه للتعبير عن الامتنان للشركات التي شاركت في المشروع، ولمشاركة المعنى الاجتماعي للمشروع والخطط المستقبلية.ويذكر أن هذا المشروع عبارة عن برنامج تقوم فيه الشركات بتعليم المواهب الضرورية وتوظيفها بشكل مباشر، بينما تدعم الحكومة تكاليف التدريب.