موجة البرد تتلاشى والمزيد من الثلوج تتساقط في جيجو وجولا

استمرت موجة البرد في السيطرة على الأجواء في كوريا الجنوبية صباح اليوم الاثنين مع انخفاض درجات الحرارة إلى حوالي 15 درجة مئوية تحت الصفر في المناطق الوسطى.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة خلال النهار، بحيث تصل أعلى درجات للحرارة بعد ظهر اليوم الاثنين من سالب اثنين إلى خمس درجات مئوية، بزيادة تتراوج بين ثلاث إلى ثماني درجات مقارنة بما كانت عليه في اليوم السابق. وقد انخفضت درجات الحرارة في سيول إلى سالب 15 درجة مئوية صباح أمس الأحد، وهي أقل درجة حرارة يتم تسجيلها في أشهر ديسمبر منذ 41 عاما.وقال تقرير هيئة الأرصاد الجوية إن موجة البرد ستتلاشى ببطء، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر خلال يوم الغد الثلاثاء. ومن المتوقع أن تصل الثلوج في المناطق الجبلية في جزيرة جيجو، التي شهدت بالفعل أكثر من 40 سنتيمترا من الثلوج منذ يوم السبت، إلى سبعة سنتيمترات اليوم الاثنين. كما ستشهد المناطق الساحلية في مقاطعة جنوب جولا ثلوجا بارتفاع يصل إلى ثلاثة سنتيمترات.