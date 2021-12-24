الحكومة تبدأ في توزيع مدفوعات أصحاب الأعمال الصغيرة المتضررين من كورونا

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اعتبارا من اليوم الاثنين، ستبدأ الحكومة الكورية في توزيع مدفوعات أصحاب الأعمال الصغيرة الذين تكبدوا خسائر من القيود الحكومية نتيجة لوباء كورونا.ويجب أن تكون الشركات المؤهلة لتلقي المدفوعات قد بدأت العمل قبل يوم 15 ديسمبر وشهدت أو من المتوقع أن تشهد انخفاضا في المبيعات بسبب الحظر والقيود الحكومية على أعمالها.وسوف تحصل هذه الشركات على مليون وون في شكل إعانات للتعافي. وسوف توزع الحكومة أولا اليوم مدفوعات على حوالي 700 ألف شركة متأثرة بالقيود في ساعات العمل.ويمكن لتلك الشركات أن تتقدم للحصول على المدفوعات على موقع الويب من الساعة 9 صباحا، بحيث يُسمح لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين ينتهي رقم تسجيل أعمالهم بأرقام فردية التقديم اليوم الاثنين، في حين أن أولئك الذين لديهم أرقام زوجية سيمكنهم التقديم غدا الثلاثاء. وبدءا من يوم الأربعاء، سيمكن للجميع التقديم بغض النظر عن الأرقام.