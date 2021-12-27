الخطوط الجوية الكورية تعلق رحلاتها إلى هونغ كونغ لمدة أسبوعين

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أصدرت شركة الخطوط الجوية الكورية أوامر بتعليق الرحلات الجوية إلى هونغ كونغ لمدة أسبوعين بعد أن ثبتت إصابة بعض ركابها بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.ووفقا للسلطات الصحية في هونغ كونغ يوم أمس الأحد، أثبتت الاختبارات إصابة خمسة ركاب على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الكورية كانت مسافرة من كوريا الجنوبية إلى هونغ كونغ عند وصولهم يوم الخميس الماضي.وكان الخمسة جميعهم مواطنين من هونغ كونغ وقدّموا شهادات تفيد بعدم إصابتهم بفيروس كورونا قبل ركوب الطائرة في مطار إنتشون الدولي.وأمرت حكومة هونغ كونغ بتعليق رحلات الخطوط الجوية الكورية إلى أراضيها لمدة أسبوعين حتى يوم 8 يناير وفقا لإجراءات مكافحة فيروس كورونا.ويذكر أن شركة الخطوط الجوية الكورية تنظم رحلات إلى هونغ كونغ ثلاث مرات أسبوعيا.