توقعات باحتلال كوريا المرتبة العاشرة عالميا من حيث حجم الاقتصاد للعام الثالث

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من المتوقع أن تحتل كوريا الجنوبية المرتبة العاشرة عالميا هذا العام والعام القادم من حيث حجم الاقتصاد.وطبقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أمس الأحد، من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لكوريا الجنوبية إلى تريليون و823.9 مليار دولار هذا العام، محتلة بذلك المرتبة العاشرة من بين 191 دولة في العالم.كما توقع التقرير أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية إلى تريليون و907.7 مليار دولار في العام القادم، محتلة بذلك المرتبة العاشرة أيضا.بهذا، من المتوقع أن يحتل اقتصاد كوريا الجنوبية المرتبة العاشرة عالميا للعام الثالث على التوالي.أرجع التقرير السبب في التوقعات بحفاظ كوريا الجنوبية على مرتبتها العاشرة عالميا هذا العام والعام القادم إلى احتمال أن يحقق الاقتصاد الكوري نموا لائقا رغم أزمة فيروس كورونا.وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 4.3% هذا العام، و3.3% العام القادم، فيما توقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي العالمي 5.9% و4.9% علىى التوالي.