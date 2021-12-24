الدولية وفاة الأسقف ديزموند توتو رمز حركة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا

توفي أمس الأحد الأسقف "ديزموند توتو"، رمز النضال ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، عن عمر يبلغ 90 عامًا.

وقالت وكالتا "أسوشيتيد برس" و"رويتر" إنه تأكد خبر وفاته في بيان صادر عن رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا".

وقال الرئيس "رامافوزا" إن "توتو" كان على قدر كبير من الرقة في تعاطفه مع الذين كابدوا القمع والظلم والعنف في نظام الفصل العصري ومع المظلومين والظالمين على حد سواء في العالم أجمع.

وكان الأسقف "توتو" قد حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1984 لمعارضته السلمية لنظام الفصل العنصري "الأبارتايد"، ويعد هو والرئيس الأسبق الراحل "نيلسون مانديلا" زعيمين قادا النضال من أجل الديمقراطية وحرية السود في جنوب أفريقيا.

وأثار نبأ وفاة الأسقف "ديزموند توتو" حالة من الحزن والأسى في الأوساط الشعبية والحقوقية والإنسانية والسياسية داخل بلاده وخارجها.