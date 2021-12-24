الحكومة تجري مشاورات لتوقيع صفقة شراء مسبق لعلاج كورونا

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قالت السلطات الصحية إنها تجرى حاليا مشاورات لتوقيع صفقة شراء مُسَبَّق لعلاجات كورونا.وصرح وزير الصحة والرفاهية "كوان دوك تشول" اليوم الاثنين بأن الحكومة الكورية تتخذ الآن الإجراءات اللازمة لإصدار الموافقة على استخدام طارئ لعلاجات كورونا تُؤخذ عن طريق الفم.وأضاف أن الحكومة تُجري مشاورات لتوقيع صفقة شراء مُسَبَّق لعلاجات تكفي لـ 604 آلاف شخص، ولتأمين الحصول على إمدادات أخرى.وقال الوزير"كوان" إنه يتوقع أن يبدأ استخدام علاجات كورونا اعتبارا من أواخر شهر يناير المقبل.وفيما يتعلق بقواعد التباعد الاجتماعي التي تم تعزيزها مرة أخرى يوم الثامن عشر من ديسمبر، وسيستمر تطبيقها حتى يوم الأحد القادم، قال "كوان" إن الحكومة سَتُقرر ما إذا كانت ستمدد القواعد، بعد إجراء مناقشات مع اللجنة الخاصة بدعم العودة إلى الحياة الطبيعية.