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الاقتصادية

كوريا الجنوبية تتقدم بطلب للمشاركة في اتفاقية الشراكة الشاملة في أبريل

Write: 2021-12-27 13:16:37Update: 2021-12-27 16:10:45

كوريا الجنوبية تتقدم بطلب للمشاركة في اتفاقية الشراكة الشاملة في أبريل

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية التقدم بطلب للمشاركة في اتفاقية الشراكة الشاملة عبر المحيط الهادئ في شهر أبريل من العام القادم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الإستراتيجي للأمن الاقتصادي الخارجي الذي عُقد اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية "هونغ نام كي".
وقال "هونغ" في كلمة ألقاها في الاجتماع إن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى الاتفاقية بوتيرة سريعة.
وأضاف أن تأثيرات الانضمام الجانبية على مجالات الصناعات الحساسة في كوريا الجنوبية سيتم مناقشتها من خلال فريق عمل خاص مُكوَّن من مسؤولي الوزارات ذات الصلة، وأن الحكومة ستُجري اتصالات ومباحثات غير رسمية مع الدولة الرئيسة سنغافورة والدول الأعضاء الأخرى، منها المكسيك ونيوزلاندا.
ويشير تحديد موعد تقديم الطلب للانضمام إلى الاتفاقية ليكون شهر أبريل القادم إلى أن الحكومة تستهدف الانتهاء من الانضمام في غضون فترة ولايتها الحالية.
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