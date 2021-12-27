انخفاض حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا إلى مستوى 4 آلاف

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انخفض عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا إلى مستوى 4 آلاف، وذلك بعد 20 يوما منذ تسجيل 4973 حالة يوم السابع من ديسمبر.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إنه تم الإبلاغ عن 4207 حالات إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها 4125 حالة محلية المصدر، و82 حالة أخرى تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وبلغت حصة منطقة العاصمة الكبرى من إجمالي عدد حالات الإصابة الجديدة 69%، حيث تم الإبلاغ عن 1466 إصابة جديدة في سيول، و1160 إصابة في مقاطعة كيونغ كي، و227 إصالة في مدينة إنتشون.بينما بلغ عدد مرضى كورونا ذوي الأعراض الخطيرة 1078 شخصا، ليبقى العدد عند مستوى ألف شخص لسبعة أيام متتالية.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 5300 حالة وفاة، بعد زيادة عدد الوفيات بمقدار 55 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.أما عدد حالات الإصابة الجديدة بالمتحور "أوميكرون" فبلغ 69 حالة، ليرتفع أجمالي المصابين بالمتحور إلى 445 شخصا حتى الآن.