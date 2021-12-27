الحكومة تقرر منح تصريح الاستخدام الطارئ لعلاج فايزر الجديد

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منحت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تصريح الاستخدام الطارئ لعلاج فايزر الجديد لفيروس كورونا المستجد، وهي أول موافقة محلية على علاج للفيروس يتناول عن طريق الفم.وجاء قرار وزارة سلامة الغذاء والدواء بشأن العلاج "باكسلوفيد" في أعقاب طلب للمراجعة من الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.ورأت الوزارة أنه من الضروري التصريح باستخدام العلاج الجديد وسط عودة تفشي العدوى، وذلك بعد مراجعة سلامة الدواء وفعاليته مع لجنة استشارية من الخبراء.ووافقت اللجنة الاستشارية على الحاجة إلى الترخيص باستخدام العلاج، مشيرة إلى وضع الجائحة في البلاد وبيانات الدراسات السريرية.وقالت شركة فايزر إن العقار الجديد يقلل من احتمالية دخول المستشفى والوفاة بنسبة 88% عندما يُعطى في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض للأشخاص غير المحصنين باللقاح المعرضين لخطر تطور الإصابة إلى حالة خطيرة.كما أظهرت التجارب المعملية أن العقار يهاجم أحد البروتينات الرئيسية في السلالة المتغيرة "أوميكرون".