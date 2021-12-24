توقعات بتسجيل الصادرات الكورية للدول الجنوبية والشمالية رقما قياسيا هذا العام

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من المتوقع أن تسجل الصادرات الكورية للدول الجنوبية والشمالية لهذا العام أعلى رقم على الإطلاق.جاءت هذه التوقعات في منتدى التعاون التجاري مع الدول الجنوبية والشمالية الذي عُقد اليوم الاثنين بتنظيم مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والطاقة ورابطة التجارة الكورية.وقالت وزارة الصناعة إن حجم صادرات كوريا إلى الدول الجنوبية، منها عشر دول أعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا والهند، تجاوز 100 مليار دولار عام 2017، وأنه بلغ 111.9 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرا الأولى من هذا العام، حيث يُتوقع أن يسجل رقما قياسيا على أساس هذا العام.وأضافت الوزارة أن حجم الاستثمارات الكورية في تلك الدول خلال 3 سنوات من انتهاج الحكومة سياسة جديدة لتنمية العلاقات مع الدول الجنوبية، بلغ 36 مليارا و543 مليون دولار، بزيادة قدرها 73% مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة.وتم تنويع المجالات للاستثمارات الكورية لتشمل صناعات المستقبل، منها لسيارات الكهربائية والبطاريات الثانوية والمعدات الإلكترونية.أما الصادرات الكورية للدول الشمالية، فشهدت زيادة من 7.2 مليار دولار عام 2016 إلى 13.8 مليار دولار عام 2019.ومن المتوقع أن تسجل الصادرات الكورية لتلك الدول أعلى رقم على الإطلاق أيضا، حيث تجاوز حجم الصادرات 12.6 مليار دولار على أساس نهاية شهر نوفمبر الماضي.وقال وزير التجارة "يوه هان كو" إن التعاون التجاري الكوري الذي كان يتركز على الدول الغربية والصين، تم توسيع نطاقه من خلال سياسات الحكومة الجديدة لتنمية العلاقات مع الدول الجنوبية والشمالية، ليشمل جنوب شرق آسيا، والهند، وروسيا، ودول آسيا الوسطى، مما ساهم في رفع مكانة كوريا الجنوبية كدولة تجارية قوية.