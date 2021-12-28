حظر أحداث الغروب والشروق خلال نهاية العام في 21 متنزها وطنيا

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حظرت وزارة البيئة وخدمة المتنزهات الوطنية في كوريا الجنوبية إقامة أحداث غروب الشمس وشروقها خلال فترة نهاية العام وبداية العام الجديد، في 21 متنزها وطنيا في جميع أنحاء البلاد.وقالت هيئة المنتزهات إن القرار أخذ في الاعتبار الزيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد. كما سيتم إغلاق مسارات المشي لمسافات طويلة في المتنزهات الوطنية بدءا من الساعة 3 من مساء يوم 31 ديسمبر وحتى الساعة 7 صباحا في اليوم التالي، وأيضا من الساعة 3 من مساء يوم 1 يناير وحتى 7 صباحا في اليوم التالي.وسوف يتم إغلاق مواقف السيارات في المنتزهات أيضا خلال هاتين الفترتين. وبدلا من ذلك، ستبث هيئة المتنزهات عبر قناتها على يوتيوب أول شروق للشمس في عام 2022 من خلال صور تُلتقط من عدة جبال، بما في ذلك جبال "جيري" و"سوراك" و"دوكيو".