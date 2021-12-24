السياسية الأحزاب السياسية تواصل مناقشاتها حول التحقيقات الخاصة في فضيحة التطوير العقاري

التقى زعماء الأحزاب السياسية الكورية أمس الاثنين لإجراء مناقشات حول إطلاق تحقيقات خاصة في فضيحة تطوير أراضي "صونغ نام"، لكنهم فشلوا في تضييق الخلافات فيما بينهم.

ويريد الحزب الديمقراطي الحاكم تعيين مستشار مستقل تمت الموافقة عليه خلال الجلسة العامة للبرلمان، بينما دعا حزب المعارضة الرئيسي إلى إجراء محادثات بشأن مشروع قانون خاص قدمه إلى اللجنة القضائية في البرلمان.

وحول ما إذا كانت الجلسة العامة ستُعقد أم لا، قال زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "يون هو جونغ" إنه ينبغي أن يتم التطرق إلى مسائل أخرى بالإضافة إلى المناقشات المستمرة حول التحقيقات الخاصة، وأضاف أن حزبه اقترح على المعارضة الموافقة على سبعة مشروعات قوانين تمثل تعهدات مشتركة لمرشحي الرئاسة من كل جانب، واتفق الجانبان على مواصلة المداولات.

ومن جانبه قال زعيم التكتل البرلماني لحزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي "كيم جي هيون" إن كل جانب سينسق موقفه ثم يعقد اجتماع مرة أخرى. وأضاف أن الجلسة الكاملة البرلمانية قد تعقد خلال اليوم الثلاثاء.



