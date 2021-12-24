تدهور مؤشر ثقة المستهلك الكوري في ديسمبر

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اتضح أن مؤشر معنويات المستهلك في كوريا الجنوبية قد تدهور لأول مرة منذ أربعة أشهر في شهر ديسمبر الجاري، بسبب تعزيز التباعد الاجتماعي وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.ووفقا لتقرير نشره البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، وصل مؤشر ثقة المستهلك المركب إلى 103,9 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 3,7 نقطة مقارنة بما كان عليه في نوفمبر. وقال التقرير إن هذا الانخفاض كان الأول من نوعه بعد ارتفاعه لمدة ثلاثة أشهر متتالية من سبتمبر إلى نوفمبر. ويذكر أن قراءة المؤشر فوق 100 نقطة تدل على أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.وقال مسؤول في البنك المركزي إن تدهور معنويات المستهلك يُعزى إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وانتشار المتحور أوميكرون الجديد. وقد انخفضت جميع المؤشرات الستة التي يتألف منها المؤشر المركب في ديسمبر. وقد انخفض المؤشر الذي يقيس تقييم الناس للاقتصاد حاليا بمقدار نقطتين على أساس شهري ليصل إلى 79 نقطة، في حين انخفض المؤشر الذي يقيس توقعات الناس المستقبلية للاقتصاد بمقدار ثماني نقاط، ليصل إلى 88 نقطة. وانخفض المؤشر الفرعي الذي يقيس توقعات الناس المستقبلية لأسعار المساكن بتسع نقاط على أساس شهري، ليصل إلى 107 نقاط في ديسمبر، بانخفاض للشهر الرابع على التوالي.