رفع أسعار الكهرباء والغاز في كوريا على مراحل خلال العام القادم

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سترتفع أسعار الكهرباء والغاز في كوريا على مراحل، خلال العام القادم. وقالت شركة كوريا للطاقة الكهربائية الحكومية، كيبكو، أمس الاثنين، إنها سترفع تكاليف الوقود الأساسي بمقدار 9,8 وون لكل كيلوواط / ساعة، خلال العام القادم.وتخطط كيبكو لرفع السعر على مرحلتين، بزيادة مقدارها 4,9 وون في أبريل، وزيادة مماثلة مرة أخرى في أكتوبر. كما تخطط لزيادة التكاليف البيئية بواقع 2 وون للكيلوواط / ساعة اعتبارا من أبريل. وقالت كيبكو إن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 5,6% خلال العام القادم. ومع هذا الارتفاع، ستشهد الأسرة المكوّنة من أربعة أفراد والتي تستخدم في المتوسط 304 كيلوواط / ساعة شهريا، ارتفاعا بمقدار ألف و950 وون في فواتيرها.كما سترتفع أسعار الغاز على مراحل خلال العام القادم، حيث قالت شركة كوريا للغاز أمس الاثنين إن رسوم الغاز سترتفع بمقدار 1,23 وون لكل ميغا جول في مايو، و1,9 وون في يوليو، و2,3 وون في أكتوبر. وسوف تشهد الأسرة التي تستهلك في المتوسط ألفي ميغا جول شهريا ارتفاعا في رسوم الغاز بمقدار أربعة آلاف و600 وون شهريا اعتبارا من أكتوبر.