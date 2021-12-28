أوميكرون يعزز الارتفاع في حالات كورونا في جميع أنحاء العالم

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ينتشر حاليا المتحور الجديد من فيروس كورونا، أوميكرون، بسرعة في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات في أوربا والقارات الأخرى.فقد أبلغت اليونان عن تسجيل تسعة آلاف و284 حالة إصابة جديدة و66 حالة وفاة يوم أمس الاثنين.ومن جانبها، أكدت الدانمارك أكثر من 16 ألف إصابة جديدة أمس أيضا، حيث تجاوزت الحصيلة اليومية 15 ألف إصابة لأول مرة. وتشهد الدانمارك التي يبلغ عدد سكانها 5,8 مليون نسمة بأعلى معدل إصابة في العالم، بواقع ألف و612 حالة إصابة لكل 100 ألف نسمة.كما أبلغت إنغلترا عن 98 ألفا و515 إصابة جديدة أمس، بانخفاض طفيف عن أكثر من 100 ألف في اليوم الأسبق. وقال وزير الصحة البريطاني "ساجد جافيد" إن المتحور أوميكرون يمثل حوالي 90 بالمائة من تلك الحالات.وأبلغت فرنسا عن أكثر من 30 ألف حالة جديدة، على الرغم من انخفاض الحصيلة اليومية بشكل كبير من أكثر من 100 ألف في الأسبوع السابق.