كوريا الجنوبية تعزز مكانتها كقوة تصنيع عالمية

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تخطط كوريا الجنوبية لتكثيف جهودها لتحقيق الحياد الكربوني لتعزيز مكانتها كقوةِ تصنيعٍ عالمية.كما تخطط لفتح عصرِ 700 مليار دولار من الصادرات من خلال تحقيق استقرار في سلاسل توريد المواد الرئيسية وتنفيذ سياساتٍ مختلفة لدعم الصادرات.وكشفت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الثلاثاء عن السياسات التي ستنتهجها في العام القادم.وتستهدف هذه السياسات تحقيقَ الحيادِ الكربوني، وتعزيزَ مكانة كوريا كقوة تصنيعٍ عالمية، وتحقيقَ الاستقرار في سلاسل التوريد، والأمنَ الاقتصادي، وتنفيذَ التجارة الداعمةِ للثروة الوطنية.ولتحقيق الحياد الكربوني، تخطط الحكومة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتطوير التكنولوجيا الرئيسيةِ الخاصة بتوليد الطاقةِ منخفضةِ الكربون.كما سيتم إنشاء نظامٍ مستمر لشبكة الطاقة الكهربائية ونُظُمٍ أُخرى للطاقة، بالإضافة إلى تعزيز نموِ النظامِ البيئي للهيدروجين.وضمنَ الجهود الرامية إلى التحوُّلِ الصناعي، ستقوم الحكومة بزيادة استثمارها في تطوير تكنولوجيا الحياد الكربوني بمقدار ضِعف ما عليه الآن، وتنشيط تطوير التكنولوجيا الخاصة بالطاقة منخفضة الكربون.وتخطط كوريا الجنوبية لتحقيق الكربون المنخفض والابتكار الرقمي لصناعات بناء السفن والحديد والصلب، والصناعاتِ الكيمائية، والآلات، لتعزيز مكانتِها كقوةِ تصنيعٍ عالمية.وستبذل جهودا لتحقق أكثر من 700 مليار دولار في العام القادم من خلال حلِ الصعوبات اللوجستية التي تواجهها الشركات الكورية المصدرة.ومن المتوقع أن يتجاوز حجم صادرات كوريا لهذا العام 640 مليار دولار، محطما رقما قياسيا.