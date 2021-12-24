سلبية التوقعات الاقتصادية لكوريا الجنوبية للشهر المقبل بسبب كورونا

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تحولت التوقعات الاقتصادية لكوريا الجنوبية للشهر المقبل إلى سلبية بسبب الزيادة السريعة الأخيرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وطبقا لنتائج مسح أجراه معهد الأبحاث الاقتصادية التابع لرابطة رجال الأعمال الكوريين على 600 شركة، بلغ مؤشر مسح الأعمال المتوقع لشهر يناير المقبل 96.5 نقطة، بانخفاض 3.8 نقطة مقارنة بشهر ديسمبر الجاري.وإذا كان مؤشر مسح الأعمال أقل من 100 نقطة، فهذا يعني أن بعض الشركات لديها وجهة نظر سلبية حول الوضع الاقتصادي المتوقع أكثر من عدد الشركات التي لديها توقعات إيجابية.وكان مؤشر مسح الأعمال قد انخفض ليقل عن 100 نقطة في شهر أغسطس الماضي، ثم شهد ارتفاعا ليتجاوز 100 نقطة للشهر الرابع على التوالي من سبتمبر وحتى ديسمبر، لكنه انخفض مرةً أخرى ليقل عن 100 نقطة.وأشارت نتائح المسح إلى أن مؤشر الصناعات التحويلية بلغ 94.2 نقطة، فيما بلغ مؤشر الصناعات غير التحويلية 99.4 نقطة.وبلغ المؤشر المتوقع للاستهلاك المحلي لشهر يناير القادم 94.6 نقطة، بينما بلغ المؤشر المتوقع للصادرات 98.4 نقطة.