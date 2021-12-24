احتمال عقد اجتماع لوزراء دفاع كل من سيول وواشنطن وطوكيو الشهر القادم

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من المرجح عقد اجتماع لوزراء دفاع كلٍ من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في شهر يناير القادم في هواي.وذكر التلفزيون الياباني "إن إيتش كيه" اليوم الثلاثاء نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع اليابانية بقوله إن الدول الثلاث تُجري حاليا مباحثات حول إمكانية عقد الاجتماع في منتصف يناير المقبل في جزيرة هاواي بالولايات المتحدة.وقد عُقد اجتماع مماثل بين وزراء دفاع الدول الثلاث في شهر نوفمبر من عام 2019 في بانكوك، على هامش الاجتماع الموسع لوزراء دفاع دول جنوب شرق آسيا.الجدير بالذكر أن كبار مسؤولي وزارات دفاع الدول الثلاث قد أجروا محادثات تليفونية يوم الثاني من شهر أكتوبر الماضي، وتقاسموا الآراء حول أهمية التعاون الأمني الثلاثي، واتفقوا على عقد محادثات رفيعة المستوى، منها المحادثات بين وزراء الدفاع.وكان وزيرا الدفاع الكوري "صه ووك" والأمريكي "لويد أوستن" قد شددا على أهمية التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في مواجهة التهيديات النووية والصاروخية من كوريا الشمالية، وذلك خلال حضورهما اجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية بين البلدين الذي عقد في سيول يوم الثاني من ديسمبر الجاري.