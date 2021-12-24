المرشح الرئاسي للحزب الحاكم يتفوق على منافسه للحزب المعارض الرئيسي بفارق ضئيل

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أظهرت نتائج استطلاعٍ للرأي أن المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" ومنافسَه لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "يون سوك يول" يخوضان معركة متقاربة بفارقٍ ضئيل.وطبقا لنتائج استطلاعٍ للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من ديسمبر الجاري على ألف من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد مرشح الحزب الحاكم "لي" 41.1%، فيما بلغت معدلات تأييد مرشح الحزب المعارض الرئيسي "يون" 40.1%.وتلاهما كلٌ من مرشح حزب الشعب المعارض الصغير بـ 5.7%، ومرشحة حزب العدالة "شيم سانغ جونغ" بـ 3.7%.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن المرشح "لي" حصل على تأييد في مناطق جنوب وسط البلاد، والفئات العمرية في الأربعينيات والخميسينيات من العمر، بينما حصل المرشح "يون" على التأييد في سيول وفي مناطق جنوب شرق البلاد والفئات العمرية فوق 60 عاما.وبلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 39.6%، تلاه كل من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي بـ 35.4%، وحزب الشعب المعارض الصغير بـ 11%، وحزب العدالة المعارض الصغير الآخر بـ 2.4%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع ناقص وزائد 3.1%.