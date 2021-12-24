بايدن يوقع مرسوم الميزانية الدفاعية الأمريكية لعام 2022

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ذكر البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" وقع أمس الاثنين على قانون إقرار الدفاع القومي لعام 2022 المالي.وبموجب هذا القانون، ستكون قيمة الميزانية الدفاعية الأمريكية للعام القادم 768 مليار دولار، بزيادة نسبتها حوالي 5% مقارنة ميزانية هذا العام، مسجلة بذلك أعلى رقم على الإطلاق.ويقضي القانون بتقوية التحالف في المحيطين الهندي والهادئ للمنافسة الإستراتيجية مع الصين، وتعزيز علاقات التحالف مع كوريا الجنوبية، والحفاظ على المستوى الحالي لحجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، وهو 28 ألفا و500 جندي.وقال القانون إن الحفاظ على المستوى الحالي للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية يتماشى مع معاهدة الدفاع المشترك بين البلدين، وأنه يدعم الهدف المشترك المتمثل في تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.ويشار إلى أن القانون الجديد المُوَقَّع لا يتضمن بندا يحظر استخدام الميزانية لتقليل حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.وقد أوضح الكونغرس الأمريكي والحكومة الأمريكية للجانب الكوري أن ذلك البند لم يعد مطلوبا، نظرا لأن إدارة "بايدن" التي تُولِي أهمية للتحالف، ليست لديها نية لتقليل وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.