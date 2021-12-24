تطبيق نظام فترة صلاحية تصاريح الحجر الصحي بدءا من الأسبوع القادم

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بدأت التأثيرات الإيجابية لقواعد التباعد الاجتماعي المعززة في الظهور، حيث يشهد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا انخفاضا.وتخطط الحكومة لرفع معدل تطعيم اللقاح لأقصى درجة، بشكل متزامن مع الاستمرار في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي المشددة.كما ستقوم الحكومة بتطبيق نظام فترة صلاحية تصاريح الحجر الصحي بدءا من الأسبوع القادم.وبموجب هذا النظام، ستنتهى فترة الصلاحية لتصاريح الحجر الصحي لمن مرت عليه 180 يوما من تلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وسيتم فرض قيود على استخدامهم المرافق متعددة الاستخدامات.ودعا مسؤول في الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مديري المرافق متعددة الاستخدامات إلى التأكد من صلاحية تصاريح الحجر الصحي للزبائن، ومنع الذين لا يحملون تصاريح الحجر الصحي من الدخول إلى المرافق.وقالت السلطات الصحية إنها ستضع مهلة لمدة أسبوع قبل تطبيق نظام فترة صلاحية الحجر الصحي.وتخطط الحكومة لرفع معدل تطعيم الجرعة الثالثة المعززة للمسنين، والذي يبلغ حوالي 70% حاليا، مُؤَكِّدَةً أن نتائج الأبحاث في بريطانيا تفيد بأن الجرعة الثالثة تساعد على مواجهة المتحور "أوميكرون".وقال وزير الصحة والرفاهية "كوان دوك تشول" إن حصة المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما من عدد حالات الإصابة الجديدة انخفضت من 35% في الأسبوع الأول من ديسمبر إلى 25% حاليا، وأن حصة المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 80 عاما من عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة قد شهدت انخفاضا من 21% في الأسبوع الأول من ديسمبر إلى 14% حاليا.ومن المتتوقع أن يتم اتخاذ قرار حول ما إذا كان نظام تصاريح الحجر الصحي المثير للجدل سيتم تطبيقه على الشباب المراهقين في العام القادم أم لا.