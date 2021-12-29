السياسية الحكومة الكورية تسمح بدخول 59 ألف عامل أجنبي في العام القادم

سيتم منح المزيد من العمال الأجانب الدخول إلى كوريا بتأشيرة "إي 9" في العام القادم وسط تحسن المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك توقعات النمو وأرقام الوظائف.



وتم التوصل إلى هذا القرار خلال اجتماع للجنة السياسات الحكومية أمس الثلاثاء، حيث تم تحديد حصة القوى العاملة الأجنبية للعام القادم بـ59 ألف عامل. ويزيد هذا الرقم بمقدار سبعة آلاف مقارنة بهذا العام.



وكان عدد العمال الأجانب في كوريا قد انخفض بحوالي 60 ألفا خلال العامين الماضيين نتيجة لجائحة كورونا، مما تسبب في نقص حاد في العمالة في المصانع الصغيرة والقرى الريفية، حيث لا غنى عن العمالة الأجنبية.



كما ستسمح الحكومة الكورية لحوالي 40 ألف عامل أجنبي من المقرر أن تنتهي تأشيراتهم في الفترة بين يناير وأبريل، بتمديد أنشطة توظيفهم لسنة أخرى. وإذا لم يكن هناك عدد كافٍ من العمال الأجانب لتلبية الطلب على العمالة بعد الربع الأول، فسوف تعقد الحكومة اجتماعا آخر في مارس لمناقشة تنفيذ تمديد آخر، بينما سيتم استبعاد ذوي الأجور المرتفعة نسبيا من تمديدات التوظيف.