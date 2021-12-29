كيشيدا يحث سيول على تنفيذ الاتفاق مع طوكيو حول قضية الاسترقاق الجنسي

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حث رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" كوريا الجنوبية على تنفيذ الاتفاق الثنائي لتسوية قضية الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب، بمناسبة الذكرى السادسة على إبرام الاتفاق، الذي توصلت إليه حكومتا البلدين في عام 2015.جاء ذلك في مقابلة مع وكالة أنباء كيودو أمس الثلاثاء، حيث قال رئيس الوزراء الياباني إن إجراء مباحثات بين البلدين ستكون بلا معنى إذا لم يتم الوفاء بالوعد الذي تم قطعه بينهما. وكان كيشيدا وزيرا للخارجية عندما تم توقيع الاتفاقية في يوم 28 ديسمبر من عام 2015 مع نظيره الكوري الجنوبي "يون بيونغ سيه". وأعلن الاثنان عن الصفقة في مؤتمر صحفي مشترك أعقب ذلك.وتصر اليابان على أن تلك القضية قد تم حلها بعد دفعها مليار ين لإنشاء صندوق للمصالحة، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية. وتعتقد طوكيو أن سيول نكثت بوعدها بعد أن قامت بحل ذلك الصندوق. وفي سبتمبر الماضي، قال كيشيدا إن الحوار الثنائي ضروري لكن الكرة حاليا في الملعب الكوري، وأكد أنه لا يمكن أن يكون هناك مستقبل للعلاقات بين البلدين إذا لم يتم الالتزام باتفاق عام 2015.