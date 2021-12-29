الولايات المتحدة تقول إنها لم تعد إلى الصبر الاستراتيجي

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لم تعد إلى نهج "الصبر الاستراتيجي" بشأن كوريا الشمالية، مكررة دعواتها إلى بيونغ يانغ للرد بشكل إيجابي على تواصلها من أجل الحوار.وأصدر المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس" هذا الموقف أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي عندما طُلب منه التعليق على الرأي القائل بأن إدارة "جو بايدن" قد عادت إلى ذلك النهج.وتشير عبارة "الصبر الاستراتيجي" إلى السياسة التي استخدمتها إدارة "باراك أوباما" للتعامل مع كوريا الشمالية، وتعني تلك السياسة بشكل أساسي انتظار عودة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات بسلوك متغير، مع الحفاظ على الضغط من خلال العقوبات الاقتصادية بسبب سلوك بيونغ يانغ السيئ.ونفى "برايس" أن تكون إدارة "بايدن" قد عادت إلى ذلك النهج، موضحا أن الولايات المتحدة تظل مستعدة وراغبة في الاجتماع مع كوريا الشمالية دون أي شروط مسبقة، وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال تأمل في أن تستجيب كوريا الشمالية بشكل إيجابي لهذا التواصل.