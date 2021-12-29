معنويات الأعمال في كوريا تتحسن للشهر الثالث في ديسمبر

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تحسنت معنويات الأعمال في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في شهر ديسمبر الجاري، على خلفية الصادرات القوية للمصنعين على الرغم من عودة ظهور كورونا. ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات في شهر ديسمبر 87 نقطة، بزيادة مقدارها نقطة واحدة مقارنة بالشهر السابق.ويذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة تدل على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وسجلت تلك القراءة نموا ثابتا لمدة ثلاثة أشهر متتالية، بعد انخفاضها إلى 84 نقطة في سبتمبر.وارتفع مؤشر مسح الأعمال للمصنعين بمقدار خمس نقاط على أساس شهري، ليصل إلى 95 نقطة، لكن المؤشر انخفض لغير المُصنِّعين، بما في ذلك المطاعم وتجارة الجملة وتجارة التجزئة، بمقدار نقطة واحدة مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 82 نقطة، بسبب تعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي.وفي الوقت نفسه، انخفضت توقعات الأعمال التجارية للشركات المحلية لشهر يناير بمقدار نقطة واحدة لتصل إلى 84 نقطة.