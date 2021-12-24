الحكومة الكورية تقرر اليوم بشأن تمديد التباعد الاجتماعي

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ستعقد الحكومة الكورية اجتماعا اليوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمدد إجراءات التباعد الاجتماعي الحالية، والتي تم تطبيقها اعتبارا من يوم 18 ديسمبر وسط الارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وقالت الحكومة إن لجنة حكومية مدنية ستعقد اجتماعا في الساعة 9 صباحا لمناقشة ما إذا كان سيتم تمديد القواعد الحالية، التي من المقرر أن تنتهي يوم الأحد.وفي الوقت الحالي، تقتصر التجمعات الخاصة على أربعة أشخاص في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد ساعات العمل حتى الساعة 9 مساء للمطاعم والمقاهي ومؤسسات الحياة الليلية، وحتى الساعة 10 مساء لدور السينما ومقاهي الإنترنت. وسوف تناقش اللجنة أيضا إمكانية استخدام تطبيق للتتبع على الصعيد الوطني يسمح للمستخدمين بإدخال تحركاتهم الخاصة حتى يتمكنوا من التحقق مما إذا كانوا قد زاروا الأماكن التي زارها المصابون بفيروس كورونا.وتخطط الحكومة للإعلان عن إجراءات جديدة لمكافحة وباء كورونا يوم الجمعة بناء على نتائج اجتماع اليوم.