زعيم كوريا الشمالية يتخذ تدابير ثورية للتنمية الريفية

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أفادت تقارير نشرتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية بأن زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" قد اتخذ "إجراءات ثورية مهمة" لتنمية المناطق الريفية، وذلك في اجتماع حزبي مهم.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأربعاء أن "كيم" ترأس جلسة اليوم الثاني للاجتماع العام الرابع للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الحاكم، أمس الثلاثاء، حيث قدم "تقريرا تاريخيا يحمل أهمية حاسمة وثورية في التنمية الريفية الاشتراكية".وأضاف التقرير أن "كيم" وضع استراتيجيات إنمائية متوسطة وطويلة المدى وبعض المهام الرئيسية والإجراءات المحددة لتحقيق التنمية الريفية بما يتماشى مع الظروف الواقعية ومتطلبات العصر.وقالت الوكالة إن الخطة الجديدة للبناء الريفي الاشتراكي حظيت بالدعم الكامل والموافقة من قبل المشاركين في الاجتماع. ولم يوضح التقرير تفاصيل تلك "الإجراءات الثورية المهمة" التي من المحتمل أن يتم الكشف عنها في اليوم الأخير من الجلسة المكتملة.