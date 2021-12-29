رئيس الوزراء الكوري يعلن اكتمال تطوير اختبار للكشف عن المتحور أوميكرون

Photo : YONHAP News

قال رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" إن الحكومة أكملت تطوير طريقة يمكنها الكشف بسرعة عن المتحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا من خلال اختبار "بي سي آر".وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات اليوم الأربعاء في بداية اجتماع حكومي بشأن سبل التعامل مع وباء كورونا. وسوف يتم وضع الاختبار قيد الاستخدام اعتبارا من الغد الخميس.وحث "كيم" الجمهور على التطعيم واتباع قواعد التباعد الاجتماعي للمساعدة في القضاء على انتشار المتحور أوميكرون. وقال إنه بفضل المشاركة العامة النشطة في تنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة، بدأت الإصابات الأسبوعية في الانخفاض بعد ارتفاعها لمدة ثمانية أسابيع متتالية، كما انخفض معدل انتقال العدوى ليصل إلى أقل من واحد.وقال إنه مع تحسن حالة الإصابة بالفيروس، صار مرضى كورونا لا ينتظرون أكثر من يوم واحد للحصول على أسرّة في المستشفيات. لكن رئيس الوزراء شدد في الوقت نفسه على أنه من السابق لأوانه الاطمئنان، مشيرا إلى أن معدل انشغال أسرّة العناية المركزة للمرضى ذوي الأعراض الخطيرة في منطقة العاصمة لا يزال مرتفعا، كما لا يزال عدد أولئك المرضى في مستوى يزيد عن ألف.وقال كيم إن الحكومة ستقرر وتعلن إجراءات مكافحة الفيروس التي سيتم تطبيقها اعتبارا من الأسبوع القادم بعد إجراء تحليل شامل وموضوعي للوضع الحالي.