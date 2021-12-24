مؤشر أسعار الاستيراد يشهد ارتفاعا بنسبة 43%

Photo : YONHAP News

شهد مؤشر أسعار الاستيراد لكوريا الجنوبية ارتفاعا أكثر من 40%، بسبب الارتفاع في أسعار النفط والمواد الخام.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ مؤشر أسعار الاستيراد في شهر نوفمبر الماضي ارتفاع بنسبة 42.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعا لـ 12 شهرا متتالية منذ شهر ديسمبر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن مؤشر كمية الاستيراد في نوفمبر شهد زيادة بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعا لـ 15 شهرا متتالية.ويعد الفحم والنفط أكثر المنتجات ارتفاعا في مؤشر أسعار الاستيراد، حيث بلغ معدل ارتفاع المؤشر في نوفمبر 169% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما تعد هذه المنتجات الأكثر ارتفاعا من حيث مؤشر كمية الاستيراد، بعد أن شهد المؤشر زيادة بنسبة 40.9%.أما مؤشر أسعار التصدير في نوفمبر الماضي، فقد سجل زيادة بنسبة 27.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما سجل مؤشر كمية التصدير زيادة بنسبة 5.9%.ويعكس مؤشر أسعار الاستيراد تطور أسعار السلع المستوردة ما قبل دخولها حلقة التسويق المحلي ويعطي فكرة عن معدل التضخم المستورد.أما مؤشر التصدير فيعكس تطور أسعار السلع في السوق المحلية حتى ساعة تصديرها إلى الخارج ويعطي فكرة عن معدل التصخم الناجم عن حلقة الإنتاج المحلي.