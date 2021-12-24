تراجع عدد حالات الطلاق في كوريا الجنوبية وسط جائحة كورونا

تشهد كوريا الجنوبية ظاهرة انخفاض عدد حالات الطلاق منذ بدء جائحة كورونا، فقد سجل عدد حالات الطلاق في شهر أكتوبر الماضي أقلَّ مستوياته على الإطلاق.وانخفض عدد المواليد لـ 71 شهرا متتالية، فما شهد عدد الوفيات زيادة كبيرة، مما تسبب في الانخفاض الطبيعي لعدد السكان .ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، بلغ عدد حالات الطلاق في شهر أكتوبر الماضي حوالي 7 آلاف و700 حالة، بانخفاض قدره أكثر من 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على أساس شهر أكتوبر.وأشار التقرير إلى أن ظاهرة الانخفاض في عدد حالات الطلاق استمرت لمدة 7 أشهر متتالية منذ شهر أبريل الماضي، حيث شهد إجمالي عدد حالات الطلاق خلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام انخفاضا بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إن عدد المواليد بلغ 20 ألفا و700 في شهر أكتوبر، بتراجع نسبته 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ إجمالي عدد المواليد خلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام 224 ألفا، حيث من المتوقع أن يقل إحمالي عدد المواليد لهذا العام عن 300 ألف.أما عدد الوفيات في شهر أكتوبر، فبلغ 27 ألفا، بزيادة قدرها 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على أساس شهر أكتوبر منذ 11 عاما.بهذا، بلغ الانخفاض الطبيعي لعدد السكان 7 آلاف في شهر أكتوبر، مسجلا بذلك ثاني أعلى مستوياته منذ شهر نوفمبر من عام 2019.وشهد عدد حالات الزواج في أكتوبر انخفاضا أيضا بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.