كوريا الجنوبية تمدد حظر دخول القادمين من 11 دولة أفريقية لمدة 4 أسابيع

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قررت الحكومة الكورية تمديد حظر دخول الأجانب القادمين من 11 دولة أفريقية حتى يوم الثالث من شهر فبراير من العام القادم ضمن الجهود الرامية إلى منع انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في البلاد.كما قررت الحكومة توزيع أجهزة الاختبار التي يمكن من خلالها الكشف بسرعة عن المتحور "أوميكرون" على الحكومات الإقليمية ليتم استخدامها اعتبارا من غد الخميس.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إنها قررت تمديد حظر دخول القادمين من الدول الأفريقية لمدة 4 أسابيع.وقد تم فرض حظر على دخول الأجانب القادمين من الدول الأفريقية لأول مرة يوم الثالث من شهر ديسمبر الجاري، وتم تمديده يوم السابع عشر منه لمدة أسبوعين.وقالت الحكومة إنها اتخذت هذا القرار مع مراعاة زيادة عدد المصابين بالمتحور "أوميكرون" لدى الوافدين من الخارج، ومدى خطورة المتحور داخل وخارج البلاد، واحتمال زيادة عدد القادمين من الخارج بمناسبة عيد رأس السنة القمرية.ومن بين الدول الأفريقية الإحدى عشرة التي تم حظر دخول القادمين منها، ناميبيا وجنوب أفريقيا، وموزمبيق، وليسوتو، وملاوي، وبوتسوانا، وإيسواتيني، وزمبابوي، ونيجيريا، وغانا، وزامبيا.وسيكون القادمون من تلك الدول خاضعين للعزل الصحي الذاتي لمدة 10 أيام، وأربعة اختبارات لفيروس كورونا قبل وبعد دخولهم لكوريا الجنوبية.