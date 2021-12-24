وزير الخارجية الكوري يتوقع ألا تكون أولمبياد بكين فرصة لتحسين العلاقات بين الكوريتين

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قال وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" إنه كان يأمل في أن تكون أولمبياد بكين الشتوية فرصة لتحسين العلاقات بين الكوريتين، لكنه أضاف أنه يبدو أنه أصبح من الصعب تحقيق أمله.جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير "جونغ" للصحفيين اليوم الأربعاء ردا على سؤال حول إمكانية عقد قمة بين الكوريتين وقمة ثلاثية بين سيول وبيونغ يانغ وبكين بمناسبة أولمبياد بكين الشتوية في شهر فبراير من العام القادم.وأكد "جونغ" أن الحكومة الكورية الجنوبية ستبذل قصارى جهدها لتحسين العلاقات بين الكوريتين واستئناف عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية في أسرع وقت.وفيما يخص المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين، أكد الوزير "جونغ" مجددا موقف الحكومة الداعي إلى عدم مقاطعة أولمبياد بكين، ورفَض توضيح تفاصيل حول دعوة الصين الرئيس الكوري "مون جيه إين" لحضور حفل افتتاح أولمبياد بكين.وقال "جونغ" إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقاسمتا الآراء حول أهمية الإعلان عن إنهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أنه أكد ذلك مع نظيره الأمريكي "أنتوني بليكن" خلال حضورهما الاجتماع الموسع لوزراء الخارجية والتنمية لمجموعة السبع، والذي عُقد في بريطانيا يومي الحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر.