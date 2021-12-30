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السياسية

وكالة مكافحة الأمراض: 13% من شريحة الدخل المنخفض لم تتمتع بالأمن الغذائي في عام 2020

Write: 2021-12-30 11:03:35

وكالة مكافحة الأمراض: 13% من شريحة الدخل المنخفض لم تتمتع بالأمن الغذائي في عام 2020

Photo : YONHAP News

أظهر مسح أجرته الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 13% تقريبا من الأسر ذات الدخل المنخفض لم يكن لديها طعام كاف أو وجبات غذائية متوازنة في عام 2020 الماضي.

وقالت الوكالة إن 86.6% من الأسر ذات الدخل المنخفض استوفت معايير الأمن الغذائي في العام الماضي، مما يعني أن جميع أفراد الأسرة كان يمكنهم تناول الأنواع المختلفة من الأطعمة بالقدر الذي يرغبون فيه.

وقد ظلت تلك النسبة في اتجاه هبوطي منذ أن سجلت أكثر من 89% في عام 2016.

وقالت "جيونغ أون كيونغ"، رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض، إن الوكالة ستواصل جمع البيانات عن عادات الغذاء، وتأمل في أن يتم استخدامها لصياغة التدابير السياسية المناسبة والاستفادة منها في القرارات الغذائية الصحية.
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