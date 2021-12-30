منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء انتشار سلالات فيروس كورونا المتحورة

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أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية عن قلقه من أن استمرار تفشي السلالات المتغيرة "دلتا" و"أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد يمكن أن يؤدي إلى حدوث "تسونامي" من الحالات.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" في إفادة إعلامية أمس الأربعاء إن التهديد المزدوج المتمثل في سلالتي "دلتا" و"أوميكرون" رفع عدد الحالات إلى أرقام قياسية وأدى إلى زيادة وتيرة دخول المستشفيات وحالات الوفاة.وقال إن زيادة انتشار الفيروس تضع ضغوطا هائلة على العاملين الصحيين المنهكين بالفعل، والأنظمة الصحية التي أوشكت على الانهيار.ثم دعا رئيس منظمة الصحة العالمية إلى التوزيع العادل للقاحات كورونا، وحث الدول الغنية على القيام بدورها لتحسين عدالة توزيع اللقاح.وأكد "تيدروس" أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الوباء بالكامل هي تطعيم العالم بأسره، قائلا إن منظمة الصحة العالمية ستسعى إلى تحقيق معدل تطعيم 70% لكل دولة بحلول منتصف عام 2022.ويصادف يوم الجمعة الذكرى الثانية لاكتشاف الفيروس في مدينة "ووهان" الصينية. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أصيب أكثر من 280 مليون شخص بالفيروس في جميع أنحاء العالم خلال العامين الماضيين، وتوفي أكثر من خمسة ملايين.