واشنطن ترفض التعليق مباشرة على تصريحات وزير الخارجية الكوري بشأن إعلان إنهاء الحرب

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رفضت وزارة الخارجية الأمريكية إبداء تعليق مباشر على تصريحات وزير الخارجية الكوري الجنوبي بشأن مسودة إعلان إنهاء رسمي للحرب الكورية.وطُلب من الوزارة التعليق على تصريحات وزير الخارجية "جونغ أوي يونغ" في وقت سابق من أمس الأربعاء بأن البلدين اتفقا فعليا على مسودة النص.وقال متحدث باسم الوزارة الأمريكية ردا على سؤال من "كي بي إس" إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار والدبلوماسية مع كوريا الشمالية، دون أن يعلق مباشرة على تصريحات الوزير.وأضاف المتحدث أنه لتحقيق هذه الغاية ستواصل الولايات المتحدة السعي إلى التعامل مع كوريا الشمالية كجزء من نهج عملي محسوب، من أجل تحقيق تقدم ملموس يزيد من أمن الولايات المتحدة وحلفائها وقواتها المنتشرة.وقد صرح الوزير "جونغ" للصحفيين يوم أمس الأربعاء بأن الحلفاء قد اتفقوا بالفعل على أهمية إعلان نهاية الحرب، كما اتفقوا تقريبا على مسودة النص.