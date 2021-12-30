اليابان تحتج على تدريبات دوكدو الدفاعية في كوريا الجنوبية

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أفادت وكالات الأنباء اليابانية أن اليابان احتجت على المناورة العسكرية المنتظمة التي تقوم بها كوريا الجنوبية بالقرب من جزر دوكدو.ووفقًا لإذاعة "إن إتش كيه" اليابانية، أعلنت وزارة الخارجية اليابانية يوم الأربعاء أنها قدمت احتجاجًا شديدًا إلى سيول، ووصفت التدريب العسكري بأنه غير مقبول ومؤسف للغاية.وفي الأسبوع الماضي، أجرت كوريا الجنوبية تدريبات عسكرية مغلقة تهدف إلى الدفاع عن المناطق بالقرب من جزر دوكو في البحر الشرقي، وحشدت سفن البحرية وخفر السواحل وأصول القوات الجوية.ويجري الجيش وخفر السواحل تدريبات دوكدو الدفاعية منذ عام 1986. وابتداء من عام 2003، أصبح يتم إجراء التدريبات مرتين سنويا. وتواصل اليابان الاحتجاج بشدة على التدريبات كلما حدثت.وقالت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية إن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لم تنشر المعلومات المتعلقة بالتدريبات، وذلك على ما يبدو لتجنب تصعيد التوترات مع اليابان، التي تعتبر الجزر جزءًا من أراضيها وتطلق عليها اسم "تاكيشيما".