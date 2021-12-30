بدء استخدام الاختبار السريع للكشف عن السلالة أوميكرون

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قالت السلطات الصحية إن اختبار "PCR" السريع الذي يمكنه الكشف عن السلالة المتغيرة "أوميكرون" سيبدأ استخدامه اعتبارا من اليوم الخميس.وقالت السلطات الصحية إن مجموعات الاختبار الجديد ستكون متاحة الآن في مواقع إجراء الاختبارات، ويمكنها الكشف عن الإصابة بالسلالات "ألفا" و"بيتا" و"غاما" و"دلتا" و"أوميكرون".وكانت طرق الاختبار السابقة يمكنها الكشف عن الإصابة بالسلالات الأربعة الأولى فقط، في حين كان يلزم الانتظار ما بين 3 و5 أيام لتأكيد الإصابة بالسلالة "أوميكرون".وقالت السلطات الصحية إن اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل الجديد هو الأول في العالم الذي يميز بين خمسة سلالات متغيرة رئيسية في اختبار واحد.وقد تم تطوير الاختبار الجديد بالاشتراك بين الحكومة والقطاع الخاص على أساس التكنولوجيا المحلية.