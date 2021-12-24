الناتج الصناعي يقفز بنسبة 3.2% في نوفمبر

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قفز الإنتاج الصناعي بأكثر من 3% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، ليحقق أكبر مكاسب في 17 شهرا، بينما انخفض الاستهلاك بنحو 2%.ووفقًا لهيئة الإحصائيات الكورية اليوم الخميس، سجل مؤشر الإنتاج الصناعي العام للبلاد 114.4 نقطة في نوفمبر، بزيادة 3.2% عن الشهر السابق.ويمثل هذا أكبر زيادة منذ يونيو من العام الماضي، عندما نما المؤشر بنسبة 3.9%.ويُعزى الارتفاع في نوفمبر جزئيا إلى تأثير القاعدة، حيث شهد الشهر السابق انخفاضا بنسبة 1.9%، وهو أكبر انخفاض منذ 18 شهرا، بسبب عدد أيام العمل الأقل.ونما الناتج في الصناعات التحويلية بنسبة 5.3%، منهيا بذلك سلسلة من التراجع. كما ارتفع إنتاج قطاع الخدمات بنسبة 2% على أساس شهري.ومن ناحية أخرى، تراجعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 1.9% على أساس شهري، وهو أكبر انخفاض منذ يوليو من العام الماضي.وقفز الاستثمار في المرافق بنسبة 10.9% الشهر الماضي.