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الاقتصادية

الناتج الصناعي يقفز بنسبة 3.2% في نوفمبر

Write: 2021-12-30 11:10:44Update: 2021-12-30 11:11:06

الناتج الصناعي يقفز بنسبة 3.2% في نوفمبر

Photo : Getty Images Bank

قفز الإنتاج الصناعي بأكثر من 3% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، ليحقق أكبر مكاسب في 17 شهرا، بينما انخفض الاستهلاك بنحو 2%.

ووفقًا لهيئة الإحصائيات الكورية اليوم الخميس، سجل مؤشر الإنتاج الصناعي العام للبلاد 114.4 نقطة في نوفمبر، بزيادة 3.2% عن الشهر السابق.

ويمثل هذا أكبر زيادة منذ يونيو من العام الماضي، عندما نما المؤشر بنسبة 3.9%.

ويُعزى الارتفاع في نوفمبر جزئيا إلى تأثير القاعدة، حيث شهد الشهر السابق انخفاضا بنسبة 1.9%، وهو أكبر انخفاض منذ 18 شهرا، بسبب عدد أيام العمل الأقل.

ونما الناتج في الصناعات التحويلية بنسبة 5.3%، منهيا بذلك سلسلة من التراجع. كما ارتفع إنتاج قطاع الخدمات بنسبة 2% على أساس شهري.

ومن ناحية أخرى، تراجعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 1.9% على أساس شهري، وهو أكبر انخفاض منذ يوليو من العام الماضي.

وقفز الاستثمار في المرافق بنسبة 10.9% الشهر الماضي.
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