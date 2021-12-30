كوريا الشمالية تناقش ميزانية العام المقبل في اجتماع الحزب

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أفادت وسائل الإعلام الرسمية في الشمال أن كوريا الشمالية بدأت المداولات بشأن ميزانيتها للعام الجديد في اجتماع حزبي كبير.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس أن مناقشات الميزانية انطلقت أمس في الاجتماع العام الرابع للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الحاكم.وقالت الوكالة إنه في اليوم الثالث من الجلسة العامة تم تنظيم مجموعة من المداولات بشأن الميزانية الحكومية، لمناقشة تنفيذ ميزانية الدولة لعام 2021 ووضع ميزانية لعام 2022.وقال تقرير الوكالة إن المناقشات الجادة جارية بشأن المسودة، بتوجيه من مسؤولين من المكتب السياسي للجنة المركزية بالحزب.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن المشاركين ناقشوا أيضا تقرير الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الذي قدم في اليومين الأولين من الجلسة الكاملة.وقد قدم "كيم" توجهات الحزب الرئيسي وسياسات الدولة لعام 2022 في اليوم الأول، كما أبلغ عن مهام التنمية الريفية الاشتراكية في اليوم الثاني.