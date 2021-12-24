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من المقرر أن يجري العفو الخاص عن الرئيسة الكورية السابقة "بارك كون هيه" بمناسبة حلول العام الجديد ليُطلقَ سراحُها في الساعة الثانية عشرة ليلة اليوم بعد أن حُكم عليها بالسجن لمدة 22 عاما بتهمة التلاعب بالشؤون الوطنية وغيرها.وفقا لوزارة العدل الكورية، ستَجري عملية إطلاق سراحها في مستشفى سامسونغ بسيول الذي تدخله في حوالي الساعة الثانية عشرة من صباح يوم 31 من هذا الشهر والذي يدخل فيه العفو حيز التنفيذ.يقال إنها ستبقى في المستشفى حتى الثاني من شهر فبراير من العام القادم على الأقل بسبب تدهور صحتها في السجن.تجدر الإشارة إلى أنه أُدخلت إلى المستشفى في الثاني والعشرين من الشهر الماضي بسبب مرضها المزمن لتلقي العلاج على مدار شهر واحد إلا أن طبيبا إخصائيا في المستشفى أصدر رأيا يؤكد على ضرورة البقاء في المستشفى لأكثر من 6 أسابيع. وكان تدهور صحتها من أهم أسباب العفو الخاص الذي حصلت عليه.وبالرغم من أنه سيطلق سراحها من خلال العفو وإعادة الحقوق، إلا أنها لن تتمتع بمختلف امتيازات الرؤساء السابقين حسب القانون ذي الصلة، وإنما ستتلقى دعما في الحراسة فقط.