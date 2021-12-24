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اختار اتحاد كرة القدم الكوري اللاعب "صون هونغ مين" الذي يلعب الآن في فريق "توتنهام" البريطاني، واللاعبة "جي صون يون" التي تلعب الآن في فريق "تشيلسي" البريطاني أيضا كأهم لاعبين لهذا العام على التوالي ليسجلا رقما قياسيا في الفوز باللقب.صرح الاتحاد الكوري أمس بأنه أجرى مسحا للتعرف على أفضل اللاعبين واللاعبات الكوريات في مختلف المباريات المحلية والدولية خلال هذا العام بحيث احتل اللاعبان المركز الأول بين كلٍ من اللاعبين واللاعبات.تجدر الإشارة إلى أن اللاعبين قد فازا بالفعل بأكبر عدد من الألقاب في تاريخ كرة القدم الكورية، وقد تم تكريمهما باللقب السادس لهذا العام جنبًا إلى جنب.وظل اللاعب "صون هونغ مين" يحافظ على العرش للعام الثالث على التوالي بعد عامي 2019 و 2020. وكان قد فاز باللقب في أعوام 2013 و 2014 و 2017.سجل صون 22 هدفًا لفريق توتنهام في موسم 2020-2021 ليسجل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد. كما سجل 4 أهداف في 7 مباريات، ولعب دورًا نشطًا كأفضل هداف في المنتخب الوطني.أما اللاعبة "جي صو يون" فقد اختيرت كأفضل لاعبة لهذا العام مرة أخرى بعد أعوام 2010 و 2011 و 2013 و 2014 و 2019.ساهمت جي في احتلال فريق تشيلسي المركزَ الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، وكأسِ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للسيدات، والمركزِ الثاني في دوري أبطال أوروبا، بينما واصلت دورها النشط في المنتخب الوطني.