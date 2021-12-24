توقعات بسقوط كميات كبيرة من الثلوج في جنوب غربي البلاد

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تسقط كمية كبيرة من الثلوج خاصة في إقليميْ "تشونغ تشُنغ " و"هونام" في كوريا خلال اليوم والغد مع استمرار الطقس البارد.توقعتْ هيئة الأرصاد الجوية أن يبدأ سقوط الثلج في إقليم هونام اليوم ليمتد إلى جنوب غرب مقاطعة كيونغ كي، وإقليمَيْ تشونغ تشُنغ، ويونغ نام، وجزيرة جيه جو.ومن المتوقع أن يبلغ سمك الثلوج التي ستسقط حتى الغد ما بين 10 و15 سنتمترا في مقاطعة شمال جولا، وما بين 3 و10 سنتمترات في مقاطعتي شمال جولا، وجنوب تشونغ تشُنغ، وما بين 1 و5 سنتمترات في مقاطعة شمال تشونغ تشُونغ، وإقليم يونغ نام، وجنوب غرب مقاطعة جنوب جولا، والمناطق الجبلية في الجزيرة.ومن المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة العظمى في مختلف أرجاء البلاد ما بين درجتين مئويتين تحت الصفر و6 درجات مئوية فوق الصفر.كما أن من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة أكثر يوم الغد لتصل الصغرى إلى 11 درجة مئوية تحت الصفر في العاصمة سيول لتستمر هذه البرودة حتى اليوم الأول من العام الجديد.